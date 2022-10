Wenn man die Geschichte des Radsports der vergangenen 20 Jahre erzählten müsste, sollte man sie an Alejandro Valverde erzählen. Was diesen Sport so faszinierend, was ihn aber auch so abstoßend macht, so qualvoll und beseelend gleichermaßen, all das ist in der Karriere dieses Mannes zusammengefasst.