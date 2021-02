Verbandspräsident Hölzl über Misshandlungen im Turnen Icon: Spiegel Plus »Ist das ein Leben für ein Kind?«

Nach dem Skandal in Chemnitz will der Deutsche Turner-Bund der beschuldigten Trainerin die Lizenz entziehen. Präsident Alfons Hölzl sagt, was er darüber hinaus plant, um Minderjährige vor Übergriffen zu schützen.