Hoch geflogen, tief gefallen: Am 28. November erscheint auf Amazon eine vierteilige Serie über den ehemaligen deutschen Radsporthelden Jan Ullrich. Darin spricht der heute 49-Jährige offen über seinen persönlichen Absturz: »Mir ging’s auch richtig scheiße. Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whiskey wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus«, sagt Ullrich in einem Werbeclip für die Serie »Jan Ullrich – Der Gejagte«. Und: »20 Jahre danach erkennt man die Fehler, die man gemacht hat.«