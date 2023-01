Hamlin kämpft nach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel am Montag um sein Leben. Am Dienstag (Ortszeit) hatte sein Team von einem kritischen Zustand berichtet. Hamlin liegt derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Cincinnati.

Sorge um den Zustand der Lunge

Laut Hamlins Onkel Dorrian Glenn habe sich der Zustand Hamlins gegenüber Montag zwar verbessert, man habe aber Sorge um mögliche Schädigungen der Lunge. Der 24-Jährige sei weiterhin sediert. In dem Zustand könne er sich laut den Ärzten besser erholen, sagte Glenn. »Ich weiß, dass er kämpft. Wir werden weiterhin beten. Er befindet sich bei dem medizinischen Personal in guten Händen, die Ärzte haben großartige Arbeit geleistet«, sagte Glenn dem TV-Sender ESPN.