Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben in München das erste reguläre Saisonspiel der National Football League (NFL) in Deutschland gewonnen. Vor 69.811 Zuschauerinnen und Zuschauern siegte die Mannschaft um den 45 Jahre alten Quarterback 21:16 (14:0) gegen die Seattle Seahawks. Der herausragende Brady steuerte zum Sieg die ersten beiden Touchdown-Pässe in Deutschland bei.