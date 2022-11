Titelkandidat Buffalo Bills verlor überraschend 17:20 bei den New York Jets. Derweil beendete Amon-Ra St. Brown den Negativlauf mit seinen Detroit Lions. Nach fünf Niederlagen in Serie gewann die Mannschaft um den Deutsch-Amerikaner 15:9 gegen die Green Bay Packers. Wide Receiver St. Brown fing vier von neun Pässen für 55 Yards Raumgewinn, blieb aber ohne Touchdown.

Rodgers mit Tiefpunkt seiner Karriere

Packers-Quarterback Aaron Rodgers erlebte einen rabenschwarzen Tag. Der Starspieler warf drei Interceptions und stellte seinen Negativrekord ein. Zwei unterliefen dem 38-Jährigen in der Red Zone, also innerhalb der letzten 20 Yards vor der Endzone – das war Rodgers, der seit 2005 für die Green Bay Packers aktiv ist, zuvor noch nie in einem Spiel passiert.