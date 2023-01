NFL Bills gewinnen erstes Spiel nach Hamlins Herzstillstand – der jubelt im Krankenbett

Knapp eine Woche nach seinem Herzstillstand hat NFL-Profi Damar Hamlin vom Krankenbett aus einen Sieg seiner Buffalo Bills bejubeln können. Den 35:23-Erfolg am Sonntag über die New England Patriots verfolgte der Verteidiger in Baseball-Kappe und T-Shirt mit der Aufschrift »Love for Damar«, mit den Händen formte Hamlin ein Herz. »Gametime«, schrieb er unter das in den den sozialen Medien veröffentliche Foto.