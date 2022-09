Auf der Gegenseite erwischte Rams-Quarterback Matthew Stafford einen schwachen Auftakt, einem Touchdown-Pass standen drei Interceptions und sieben Sacks gegenüber. »Wir werden auf die richtige Weise weitermachen«, sagte McVay: »Das ist nicht der erste Rückschlag, den wir hinnehmen müssen. Wir werden besser spielen. Wir können in allen Bereichen besser arbeiten.«

Die Teams kämpfen über 18 Wochen um den Einzug in die Play-offs, am 12. Februar 2023 steigt der 57. Super Bowl in Glendale/Arizona. Vor dem Spiel hatte es eine Schweigeminute zu Ehren der britischen Königin Elizabeth II. gegeben, die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben war.