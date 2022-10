Im letzten Spiel des Tages holten die Buffalo Bills dann einen überzeugenden Sieg gegen die Green Bay Packers. Der Titelfavorit war beim 27:17 nie wirklich in Gefahr, für die Packers um Quarterback-Star Aaron Rodgers wird die Saison mit fünf Niederlagen in acht Spielen immer komplizierter und die Playoff-Plätze geraten in Gefahr. Vier Niederlagen in Serie gab es für das Team zuletzt 2016.

Pleiten für deutsche Spieler

Mal wieder unerfreulich verliefen die Sonntagsspiele dagegen für die deutschen Profis. Amon-Ra St. Brown stand nach einer Gehirnerschütterung wieder auf dem Feld, der Wide Receiver fing auch Pässe für 69 Yards, dennoch verlor er mit den Detroit Lions gegen die Miami Dolphins 27:31. Die Lions stehen bei 1:6 Siegen und sind ligaweit das schwächste Team.