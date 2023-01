Die am Montag abgebrochene Partie wird indes nicht wiederholt, dies bestätigte die NFL am Donnerstagabend nach Absprache mit den beiden Klubs. In einer Erklärung der Liga heißt es, dass diese Entscheidung keinen Einfluss darauf habe, welche Vereine sich für die Play-offs qualifizieren, und dass kein Team ausscheiden werde. Die Bills hatten bereits am Mittwoch wieder trainiert, um sich auf das letzte Spiel der regulären Saison am Sonntag gegen die New England Patriots vorzubereiten.