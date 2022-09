Der Sieg der Buffalo Bills gegen die Tennessee Titans in der NFL wurde am Montagabend von einer heftigen Verletzung überschattet. Betroffen war der Cornerback der Bills, Dane Jackson. Der 25-Jährige hatte gerade einen gegnerischen Spieler zu Fall gebracht, als ihm Teamkollege Tremaine Edmunds zu Hilfe kommen wollte. Statt zu helfen, kollidierte Edmunds aber mit Jackson, dessen Kopf dabei überstreckt und in den Nacken gedrückt wurde.