»Habe gerade Brett Favre verabschiedet. Können wir ihm bei seinem Projekt helfen?«, lautet eine Nachricht von Bryant an New aus dem Juni 2019, die noch am selben Tag an Favre schreibt: »Er möchte, dass ich Ihnen und uns weiterhin helfe, unser Projekt zu verwirklichen.« Zu einem anderen Zeitpunkt meldete sich Favre bei New: »Nancy, der Weihnachtsmann war heute da und hat etwas Geld vorbeigebracht«, lautet eine Textnachricht.

Während dieser Absprachen fühlte sich Favre offenbar sicher. Er ging wohl ein großes Risiko ein, glaubte aber, wieder mal damit durchzukommen. So wie früher auf dem Footballfeld.

Trotzdem wusste Favre, was er tat – und was ihm offenbar schon früh Sorgen bereitete. 2017 äußerte er Bedenken gegenüber seinen Komplizen. »Wenn du mich bezahlst«, schrieb Favre an New, »gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die Medien herausfinden, woher das Geld kommt und wie viel es ist?«

Wer sich ehrenhaft verhält, hat keine Angst, erwischt zu werden.