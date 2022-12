NFL-Star Franco Harris Der Mann mit dem wohl unwahrscheinlichsten Touchdown ist tot

Am Mittwoch teilte die Hall of Fame der NFL mit, dass Franco Harris gestorben ist. Er wurde 72 Jahre alt. Am Freitag jährt sich die »Immaculate Reception« zum 50. Mal.

Für das Jubiläum war geplant, dass die Steelers sein Trikot mit der 32 zurückziehen, die Nummer also nicht mehr vergeben. Nun gedenkt ihm auch US-Präsident Joe Biden: Harris sei mit anderen Steelers-Spielern ins Krankenhaus gekommen, nachdem Bidens erste Frau und kleine Tochter 1972 bei einem Autounfall gestorben waren .

Bei Harris dächten die meisten an den Fang, die Super Bowls und den Ruhm durch den Football, sagte Biden. »Aber in den 50 Jahren, die wir befreundet waren, habe ich immer über seinen Charakter und sein Herz gesprochen.«