NFL-Profi Hamlin auf dem Wege der Besserung »Seine Lunge heilt weiter und er macht stetige Fortschritte«

Auch Hamlins Mitspieler Kaiir Elam machte den Fans, die seit dem Vorfall mehrere Millionen Euro für eine vor Jahren von Hamlin gestartete Spendenaktion zugunsten benachteiligter Kinder zusammengetragen hatten, Hoffnung: »Unserem Jungen geht es besser, er ist wach und zeigt weitere Anzeichen der Besserung«, schrieb Elam auf Twitter.

Das Spiel war beim Stand von 7:3 für die Bengals im ersten Viertel abgebrochen worden, auf eine Neuansetzung verzichtete die NFL in einer Mitteilung am Dienstag zunächst. Am Sonntag treten die Bills zuhause gegen die New England Patriots an.