NFL-Profi nach Herzstillstand »Betet weiter für mich« – Hamlin meldet sich von der Intensivstation

Der nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegende Footballprofi Damar Hamlin hat sich erstmals über die sozialen Medien an seine Fans gewandt. Bei Twitter schrieb der 24-Jährige: »Wenn man Liebe in die Welt setzt, kommt dreimal so viel zurück. Ich bin dankbar für jeden, der mich erreicht und gebetet hat. Das wird mich stärker machen auf dem Weg der Genesung. Betet weiter für mich!«