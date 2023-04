Jackson bekommt Unterstützung

In Baltimore spielt er zukünftig mit Star-Passempfänger Odell Beckham Jr. zusammen, der bei den Ravens einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben hat. Er soll helfen, das Team auch sportlich wieder voranzubringen. In der vergangenen Saison scheiterte Baltimore bereits in der ersten Runde der Playoffs.

Auch im Draft, der am Freitag begonnen hat und bei dem die talentiertesten Spieler an die Teams verteilt werden, helfen die Ravens ihrem Quarterback. In der ersten Runde zog Baltimore an 22. Stelle den talentierten Passempfänger Zay Flowers vom Boston College. Über den neuen Vertrag von Jackson freue er sich, sagte Flowers. »Ich bin froh, dass er bekommen hat, was er wollte.«