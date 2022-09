Im Programm auch das »Germany Game«

Neben der Übertragung der Spiele plant RTL auch eine umfangreiche Highlight- und Rahmenberichterstattung über alle Plattformen. Geplant sind zudem weitere Content-Angebote wie spezielle NFL-Formate für Kinder.

Im Programm wird neben der Hauptrunde, Play-offs und dem Super Bowl auch das »Germany Game« sein. Die NFL hatte im vergangenen Winter angekündigt, in den kommenden vier Jahren ein Spiel pro Saison in Deutschland auszutragen. Den Anfang macht in diesem Jahr die Partie zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers in München. Ab dem kommenden Jahr wird der Gastauftritt in Deutschland dann auch bei RTL zu sehen sein, dann findet das Spiel in Frankfurt am Main statt.