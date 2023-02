Die NFL wies die Vorwürfe der »Washington Post« in einer Erklärung zurück und behauptete, noch nie »unsachgemäß« über Invaliditätsansprüche entschieden zu haben. Dabei hatte die »Washington Post« bereits berichtet, dass Richter in sechs Prozessen entschieden hatten, dass Ansprüche zu Unrecht abgelehnt worden waren. In drei weiteren Fällen wurden Probleme bei der Prüfung von Ansprüchen festgestellt.