»Das fühlt sich großartig an. Ich bin richtig stolz auf unser Team. Wir haben einige schwierige Momente in den letzten Monaten gemeistert«, sagte Brady.

Durch den Erfolg machte der Super-Bowl-Gewinner von 2021 den Sieg in der NFC South trotz mäßiger Bilanz bereits vor dem letzten Spieltag perfekt. Der 45-jährige Brady, der im 14. Jahr in Folge in den Playoffs steht, steuerte zum achten Sieg seines Teams im 16. Saisonspiel drei Touchdownpässe bei und blieb ohne Interception.