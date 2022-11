»Für mich zählt nur der Sieg«, sagte Brady, nachdem er zuvor erstmals seit 2002 wieder drei Spiele in Serie verloren hatte. »Wir haben diesen Sieg dringend gebraucht – und jetzt haben wird ihn«, sagte Brady nach dem vierten Erfolg im neunten Saisonspiel.

»Das sind großartige Leistungen«, fügte er hinzu. »Aber so sehr die Leute auch sagen wollen: ›Oh, das hat Tom Brady gemacht‹. Für mich ist es das, was ich selbst und all die anderen Menschen, die zu meinem Leben beigetragen haben, auch getan haben.«