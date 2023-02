Dieses Statement wiederum stieß beim Weißen Haus auf Verwunderung. »Fox hat seitdem eine Erklärung abgegeben, dass das Interview verschoben wurde, was nicht zutrifft«, hieß es in einer Reaktion am späten Freitagabend (Ortszeit), über die die New York Times berichtete.

Die Präsidenten-Interviews im Vorfeld des NFL-Endspiels mit dem jeweiligen übertragenden Sender sind in den USA seit Jahren üblich. In den vergangenen zwei Jahren hatte Biden mit den Sendern CBS und NBC gesprochen. Fox, das die Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs (Montag, 00.30 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN) in den Staaten zeigt, gilt als konservativ orientiert und stand unter anderem Ex-Präsident Donald Trump nahe.