Der King of Pop auf der großen Showbühne, der Super-Bowl-Halbzeit? Ein perfektes Match. »Billie Jean«, »Black or White«, »We are the World« – Michael Jackson spielte 1993 seine Klassiker, doch vor allem der Start der Performance war bemerkenswert. Zunächst sprangen Doubles aus den Werbetafeln an den Rändern des Stadions, die wie Jackson gekleidet waren und seine Tanz-Moves kopierten. Dann sprang Jackson selbst in der Mitte des Stadions auf die Bühne, gekleidet in einer Fantasieuniform und mit einer dicken schwarzen Sonnenbrille auf der Nase. Und dann – passierte erst mal nichts. Jackson stand regungslos da, seine Fans kreischten. Mit dem Regisseur, so erzählt dieser es in einer NFL-Dokumentation, war verabredet, mit der Musik erst zu beginnen, wenn Jackson seine Sonnenbrille abnehmen sollte. Doch der ließ sich Zeit. »Komm schon Michael, mach es, Baby«, hört man die Regie in der Doku flehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit tat er es dann auch – und begann seine Show.

Hier können Sie den Auftritt im Video sehen .

Super Bowl XXXVIII: Nipplegate