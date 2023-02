In diesem Jahr ist Rihanna an der Reihe. Aber ziemlich sicher nicht allein, das waren die Künstler eigentlich nie. Meist gibt es Special Guests, Wettanbieter in den USA setzen in diesem Jahr etwa auf Jay-Z. Natürlich wird darum ein riesiges Geheimnis gemacht, bei einer Pressekonferenz vor der Show wurde Rihanna von einer Moderatorin fast schon aufreizend auffällig nur nach Themen gefragt, die nichts mit der Halbzeitshow zu tun hatten.

Angeberwissen: »Schon verrückt, dass die Künstlerinnen und Künstler auf einer der weltgrößten Bühnen auftreten, aber keine Gage bekommen.«

Und Tom Brady?

Viele Menschen assoziieren mit Football vor allem einen Mann: Tom Brady. Der inzwischen 45-Jährige gilt als der größte Quarterback der Geschichte, siebenmal gewann Brady den Superbowl, sechsmal mit den New England Patriots, im Jahr 2021 zudem mit den Tampa Bay Buccaneers.

Für die gerade ablaufende Saison trat Brady noch einmal vom Rücktritt zurück und sorgte damit wohl für das Eheaus mit Topmodel Gisele Bündchen. Vorsichtig formuliert, gibt es in den sozialen Netzwerken und in der Football-Bubble nicht nur Verständnis dafür. Brady und Bündchen sollten sich im Vorfeld darauf geeinigt haben, dass sich Brady nach einem Triumph mit den Buccaneers mehr um die Kinder kümmert.

Angeberwissen: »Fast schon tragisch für Brady, dass er erst jetzt zurückgetreten ist. Es war doch klar, dass es mit den Buccaneers nach den zahlreichen Abgängen kaum eine Chance auf den Titel gibt.«

Warum interessiert uns das eigentlich?

Der Football-Hype in Deutschland wächst seit dem Einstieg von ProSieben/Sat.1 in die Übertragung der regulären Saison im Jahr 2015 stetig. Es gibt immer mehr Fans in Deutschland, gerade in den sozialen Netzwerken gibt es eine große Community mit Bildern von Snackstadien und viel zu großen Trikots. Was man auch immer davon halten möchte.

Im vergangenen Jahr fand erstmals ein NFL-Spiel auf deutschem Boden statt – in München. Weitere Spiele sind für dieses und die kommenden Jahre geplant. Die Momente, in denen man während Gesprächen auf der Arbeit mit Wissen über Football punkten kann, werden also eher nicht weniger.

Angeberwissen: »Sag mal, das Spiel ist ja jetzt entschieden. Können wir umschalten? Unter anderem beim Discovery Channel läuft der ›Puppy Bowl‹ mit 100 Hundewelpen, die als ›Tom Barky‹ oder ›Taillon Hurts‹ gegeneinander antreten.«