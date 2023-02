Drittes Viertel: Wer nach der Pause bereits die Show von Rihanna verarbeitet hatte, warf besorgte Blicke in Richtung Mahomes. Was ist ein Quarterback wert, der nicht laufen kann? Die Frage stellte sich jedoch nur kurz: Mahomes sprintete (zugegebenermaßen nicht rund, aber immerhin) zu einem neuen ersten Versuch. Am Ende vollendete der schon die gesamte Saison so starke Rookie Isaha Pacheco den Drive mit einem Lauf in die Endzone. Mahomes war fit, die Offensive funktionierte – und die Eagles konnten nur mit einem Field Goal antworten. Im Football wird viel vom Momentum gesprochen. In diesen Momenten drehte es sich zugunsten der Chiefs.

Like the way it Hurts: Dieses Spiel lässt sich jedoch allein schon wegen der Gesamtpunktzahl nicht ohne Jalen Hurts erzählen. Der Quarterback der Eagles warf und lief, was das Zeug hält und war in einer Offensive, die sonst nur so vor Kraft strotzte, vielleicht etwas zu sehr auf sich allein gestellt. Das spiegelt sich auch in seinen Zahlen wider: Bei 304 geworfenen Yards übertraf er Mahomes (182) deutlich. Seine insgesamt drei selbst gelaufenen Touchdowns sind zudem Super-Bowl-Rekord für einen Quarterback.