Tennisstar Kerber vor Wimbledon Plötzlich Mitfavoritin (auch wenn sie das nicht hören will)

Platz 28 in der Weltrangliste, in Paris das Aus in der ersten Runde: Angelique Kerber suchte zuletzt nach der Form. Doch kaum wird wieder auf Rasen gespielt, blüht die Wimbledon-Siegerin von 2018 auf.