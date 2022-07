Die niederländische Zeitfahr-Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten hat die in diesem Jahr wiederbelebte Tour de France der Frauen nach einer Triumphfahrt gewonnen und damit nach dem Giro-Triumph das Double perfekt gemacht. Van Vleuten hängte am Sonntag beim Showdown auf den Rampen nach La Super Planche des Belles Filles wie schon am Vortag die Konkurrenz ab und krönte sich eindrucksvoll zur Gesamtsiegerin. Nach acht Etappen und 1033,8 Kilometern lag sie 3:48 Minuten vor Landsfrau Demi Vollering, die mit 30 Sekunden Rückstand Tageszweite wurde.