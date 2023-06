In Bielefeld schließt sich für Schmerzensmann Klos nach »Tränen, Blut, Schweiß und Knochenbrüchen« zunächst ein Kreis: »Ich bin wieder da angekommen, wo ich vor zwölf Jahren angefangen habe – nur ist die Stimmung noch beschissener als damals.« Das sportliche Ende soll für Fabian Klos offenbar noch nicht erreicht sein, er will auch den Gang in die 3. Liga mitgehen. »Ich höre so nicht auf«, sagte der Fußballer noch am Freitagabend.