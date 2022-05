Die Coronapandemie verhindert zweieinhalb Monate nach Ende der Olympischen Winterspiele in Peking die Ausrichtung weiterer Sportgroßereignisse in China. Die für dieses Jahr geplanten Asienspiele und Welt-Hochschulspiele wurden wegen anhaltender Probleme bei der Bekämpfung des Virus abgesagt. Nach Angaben beider Organisatoren sollen die Veranstaltungen nachgeholt werden.

»Abnormales« Testergebnis: Weitere chinesische Millionenstädte ordnen Massentests an

»Abnormales« Testergebnis: Weitere chinesische Millionenstädte ordnen Massentests an

»Abnormales« Testergebnis: Weitere chinesische Millionenstädte ordnen Massentests an

»Abnormales« Testergebnis: Weitere chinesische Millionenstädte ordnen Massentests an

Der Internationale Hochschulsportverband (FISU) erwähnte die Coronaproblematik in seiner Absagebegründung nicht: »Es war keine einfache Entscheidung, aber die beste für alle Hochschulathleten. Die anhaltende Ungewissheit über die Bedingungen machte eine Verschiebung zur klügsten Wahl.«

Schon im vergangenen März hatten Großbritannien, Neuseeland und Kanada ihre Teilnahme an den Studenten-Wettkämpfen, die 2025 in der Rhein-Ruhr-Region stattfinden, wegen der Coronalage in China abgesagt.

China verfolgt Null-Covid-Politik

China hat nach der Abschlussfeier der Winterspiele in Peking Ende Februar zunehmend Schwierigkeiten bei der Eindämmung des Coronavirus. In den vergangenen Wochen sorgten Medienberichte über anhaltende Lockdowns für mehrere Millionenstädte wie Shanghai weltweit für Aufsehen.

Das Reich der Mitte verfolgt eine Null-Covid-Politik. Die damit verbundenen Einschränkungen nicht zuletzt bei der Einreise von Teilnehmern und Besuchern waren auch bei den olympischen Wettbewerben von Peking deutlich erkennbar.