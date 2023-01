Einmal quer über den Kontinent Australierin bricht Weltrekord mit 150 Marathonläufen in 150 Tagen

Sie lief am Meer, durch Regenwälder, über unbefestigte Straßen und Autobahnen: Erchana Murray-Bartlett ist in fünfeinhalb Monaten 150 Mal die Marathondistanz gelaufen – ihre Füße schwollen dabei um eine ganze Schuhgröße an.