Die Sportlerin sei immer bei Bewusstsein gewesen, könne sich an den Unfall aber nicht erinnern, »was in so einem Fall normal ist«, hieß es in der Mitteilung. Sie verbrachte die Nacht im Krankenhaus.

»Ich versuche zu lächeln und an die großen Ziele zu denken, die ich noch vor mir habe«, schrieb Paternoster am Sonntag bei Instagram neben einem Selfie vom Krankenbett. Ihr Schlüsselbein sei an drei Stellen gebrochen, berichtete sie. »Ich komme bald zurück.«