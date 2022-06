Pandemie und Sanktionen befeuern Krise

Kuba erlebt seit Monaten die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, die viele Menschen in die Flucht treibt. Hintergrund der Krise sind die Folgen der Coronapandemie und eine Verschärfung der US-Sanktionen gegen das kommunistisch regierte Land.

In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere Sportler aus Kuba geflohen. Anfang der Woche hatten vier Karate-Sportler die kubanische Mannschaft in einem Trainingslager in Guatemala verlassen. In den vergangenen Monaten hatten unter anderem Ismael Borrero, Olympiasieger im Ringen im Jahr 2016 und Fernando Dayán Jorge, Kanu-Olympiasieger bei den 2021 in Tokio abgehaltenen Spielen, das Land verlassen.