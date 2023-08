All-Star Ramírez war vor der Schlägerei auf die zweite Base zugehechtet. Noch am Boden liegend, äußerte er seinen Unmut über Anderson, von dem er sich offenbar respektlos berührt gefühlt hatte. Anderson streifte seinen Handschuh ab, ging in Kampfpose und begann, auf Ramírez einzuschlagen. Hinzugeeilte Mannschaftskollegen und Coaches konnten die Streithähne erst trennen, nachdem Anderson am Boden lag.