»Do it for Dusty«, war das Motto der Astros in dieser Finalserie. »Do it for Dusty« stand auch auf vielen Fan-Plakaten. Am 6. April 1993 hatte Baker sein Trainer-Debüt gegeben. Damals hatte er bei den San Francisco Giants das Sagen. Es folgten die Chicago Cubs, Cincinnati Reds, Washington Nationals und Houston Astros. Alle fünf Teams führte Baker in die Playoffs, dreimal wurde er zum »Trainer des Jahres« gekürt. Und er hatte 2093 Spiele gewonnen. Der Kalifornier war somit der Coach mit den meisten Siegen ohne Meistertitel.