In seiner Kritik ging Schröder auf die Begründung von Klebers EM-Absage ein: »Wenn er sagt, ich unterschreibe meinen Vertrag diesen Sommer, und ich will mit dem Team sein, damit ich noch mehr Geld rausziehen kann, dann verstehe ich das. Aber wenn du zu Gordon Herbert sagst: Ich bin Maxi, und ich will im Sommer Ballhandling trainieren und an meinem Game arbeiten – Maxi, sorry, aber du hast kein Game. Du wirfst in der Corner, du verteidigst. Du bist ein Pick-and-Roll-Spieler. Du bist ja nicht ein Carmelo Anthony. Du brauchst nicht an deinem Game zu arbeiten. Umso älter du wirst, siehst du halt, was deine Stärken sind. Und die versuchst du so krass zu maximieren, dass du so lange wie möglich NBA spielen kannst.«