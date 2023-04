»Für den Judo-Move müsste er ins Gefängnis, lebenslang gesperrt werden«, beklagte sich Partizan-Teamarzt Moma Jakovljević bei Mozzart Sport. »Exum hätte sich das Rückgrat brechen, seine Karriere vorbei sein können. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen.«

Klare Worte gab es auch in den spanischen Medien. »Eine beschämende Nacht«, titelte »AS«, »es ist das Traurigste, was man in der Halle je gesehen hat.« Die »Marca« schrieb von einem der »größten Skandale in der Geschichte des Basketballs«, es sei die »schwärzeste Niederlage in der Geschichte von Real Madrid«.

Denn Belgrad wurde der Sieg zuerkannt, der Rekordmeister kann am Dienstag zu Hause die Serie beenden. Wer die hitzige Atmosphäre in der Stark-Arena kennt, muss Schlimmstes befürchten. »Von diesem Moment an werde ich versuchen, alle Menschen in Belgrad zu beruhigen«, sagte Partizan-Trainer Željko Obradović.