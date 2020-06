Nach Treffen mit Djokovic Auch NBA-Star Jokic mit positivem Corona-Test

Nikola Jokic von den Denver Nuggets kann vorerst nicht in die Vorbereitung auf die weitere NBA-Saison einsteigen. Der Serbe hatte sich in Belgrad mit Tennisstar Novak Djokovic getroffen - und muss nun in Quarantäne.