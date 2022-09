Anreisechaos bei Basketball-EM Nach unfreiwilliger Taxifahrt durch Köln – Slowenien gewinnt Auftaktspiel

Sportlich hatte die ungewöhnliche Anreise dann wenigstens keine negativen Auswirkungen für den EM-Mitfavoriten. Bester Werfer der Slowenen, die bei der Generalprobe in München am Sonntag im Rahmen der WM-Qualifikation überraschend klar gegen die deutsche Mannschaft verloren hatten (71:90), war der gebürtige Amerikaner Mike Tobey mit 24 Punkten. Superstar Dončić von den Dallas Mavericks fand nicht zu seinem Spiel und kam nur auf 14 Zähler, überzeugte aber vor allem am Ende als Passgeber. Für die gewohnt lautstark angefeuerten Litauer kam Mindaugas Kuzminskas auf 19 Punkte. Im ersten Spiel der Gruppe gewann Bosnien und Herzegowina knapp gegen Ungarn 95:85 (45:46).