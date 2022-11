Antisemitismus-Kontroverse Basketballstar Irving und sein Klub äußern sich – und zahlen je 500.000 Dollar

Der umstrittene Basketball-Superstar Kyrie Irving hat sich nach seinem Tweet zu einem als antisemitisch kritisierten Film öffentlich geäußert. In einem gemeinsam publizierten Statement von Irving, den Brooklyn Nets und einer Antidiskriminierungs-Organisation wird der Basketball-Profi am Mittwochabend (Ortszeit) mit den Worten zitiert: »Ich lehne alle Formen von Hass und Unterdrückung ab und stehe stark zu Gemeinschaften, die jeden Tag an den Rand gedrängt und betroffen sind.« Der 30-Jährige sei sich der »negativen Auswirkungen« seines Twitter-Posts auf die jüdische Gemeinde bewusst und übernehme dafür Verantwortung.