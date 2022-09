Auftakt der Basketball-EM Deutschland schlägt Frankreich dank starker Teamleistung

Die deutschen Basketballer sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Das Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte Frankreich in Köln mit 76:63 (39:30). Bester Werfer der vor allem in der Defensive sehr wachsamen Deutschen war Johannes Thiemann mit 14 Punkten. Aufseiten der favorisierten Franzosen sammelte Guerschon Yabusele mit 18 Zählern die meisten Punkte.