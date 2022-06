Den nötigen Push wollte Münchens Geschäftsführer Marko Pesic von den Rängen haben – doch ohne den verletzten Führungsspieler Vladimir Lucic verpatzte sein Team den Start und lag schnell mit 2:7 zurück.

Nachdem es in Spiel eins noch ein Dreierfestival gegeben hatten, scheiterten beide Teams in einer zerfahrenen Anfangsphase mehrfach aus der Distanz. Dass Alba am Ende des ersten Viertels nur mit 18:16 führte, lag an eigenen Unkonzentriertheiten in der Offensive.