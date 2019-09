Basketball-Bundesligist "Nicht mehr zeitgemäß" - Alba verzichtet auf Cheerleader

Basketball-Bundesligist Alba Berlin verzichtet mit Beginn der neuen Saison auf seine Cheerleader. Der Verein sei "zu der Überzeugung gekommen, dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr in unsere Zeit passt", wurde Albas Geschäftsführer Marco Baldi auf der Webseite des Klubs zitiert.

Bei den Heimspielen sei der Eindruck entstanden, "dass Frauen bei Alba vor allem für die tanzende Pausenunterhaltung zuständig sind, während Männer Basketball spielen", heißt es weiter.

Die Realität im Verein sei eine andere. "Wir wollen zukünftig noch stärker fördern, dass Frauen im Basketball als Spielerinnen sichtbar und zu Vorbildern werden", sagte Baldi.

Cheerleader feuern in der Regel ihr Team durch Tanzchoreografien und Rufe an. Sie ermutigen damit auch das Publikum, die Heimmannschaft zu unterstützen. Ursprünglich waren Cheerleader ausschließlich männlich, was sich über die Jahre nahezu umgekehrt hat. Das Konzept stammt aus den USA und wird dort vor allem im American Football und der Basketball-Liga NBA eingesetzt. Cheerleading wird mittlerweile auch als eigener Sport betrieben, es gibt Wettbewerbe, in denen sich Teams messen.

Der Alba-Geschäftsführer würdigte zugleich die Cheerleader, die 25 Jahre lang im Einsatz waren. "Die Alba Dancers haben in den letzten 25 Jahren Tolles geleistet", sagte er. "Es ist uns bewusst, dass nicht wenige Fans die Alba Dancers vermissen werden."

Die Berliner starten am Samstag (18 Uhr) mit dem Pokal-Achtelfinalspiel gegen Würzburg in die Saison.