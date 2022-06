Seattle Storm spielt am Sonntag in New York, Birds Heimat. Sie gebe ihr Karriereende jetzt bekannt, damit Freunde und Familie sie in diesem Wissen noch einmal live spielen sehen könnten, sagte Bird in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Video. Bird, die mit US-Fußballerin Megan Rapinoe verlobt ist, hat ihre ganze Karriere für Seattle gespielt. Diese Saison ist ihre 21. mit der Franchise, aber erst ihre 19. als Spielerin, nachdem sie zwei Spielzeiten aufgrund von Verletzungen verpasst hatte.