Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner wird nach ihrer zehnmonatigen Haft in Russland laut US-Medienberichten in der kommenden Saison wieder für die Phoenix Mercury in der Frauen-Basketballliga WNBA auflaufen. Wie unter anderem der US-Sender ESPN und die Nachrichtenagentur AP berichten, sollen sich Griner und Phoenix auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben.