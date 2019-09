Die Weltmeisterschaft hat nicht den erhofften Schub gebracht, das frühe Aus der Nationalmannschaft hat auch die Erwartungen der Basketball-Bundesliga enttäuscht. Wenn es am Abend in die 54. Spielzeit geht, muss die Liga ohne einen WM-Schub starten. Den Topteams wird das relativ egal sein, ihre Hallen sind im Regelfall ohnehin voll. Und das, obwohl die Meisterfrage schon vor dem 1. Spieltag als beantwortet gilt. Da ist es im Basketball wie im Fußball: An Bayern München führt kein Weg vorbei.

Was sonst noch wichtig ist vor dem Start der Liga? Hier gibt es die Fragen und Antworten zur neuen Saison.

Wer ist der Titelfavorit?

Da gibt es im Grunde nur einen: Bayern München wird von der Konkurrenz jetzt schon auf den Schild gehoben. Der Titelverteidiger hat zwar mit Derrick Williams einen seiner besten Spieler abgegeben, auch Stefan Jovic und Devin Booker gehören zu den Abgängen beim Meister. Aber wie das bei Bayern München so üblich ist: Man war auf dem Transfermarkt äußerst aktiv, um dies zu kompensieren: Ex-NBA-Profi Greg Monroe kommt zu den Bayern, ebenso Nationalspieler Paul Zipser und der Franzose Mathias Lessort. Bayern-Präsident Uli Hoeneß sagt: "Wir gehen in jeden Wettbewerb, um ihn zu gewinnen." Das gilt zuallererst für die Bundesliga.

Wer sind die schärfsten Konkurrenten?

Auch da wird vor allem ein Name genannt, und auch das ist keine Überraschung. Alba Berlin mit seinem Trainersenior Aíto García Renenses wird am ehesten zugetraut, die Dominanz aus München zu gefährden. In Berlin selbst macht man sich allerdings vor der Spielzeit eher klein. Geschäftsführer Marco Baldi sagt über den Bayern-Kader: "So ein Team haben wir in Deutschland noch nicht gesehen."

Wer könnte der Star der Saison werden?

Greg Monroe ist mittlerweile 29 Jahre alt, seine große NBA-Zeit ist vorbei, aber die Bilanz des US-Amerikaners ist schon beeindruckend: 632 Mal stand Monroe in der US-Profiliga auf dem Feld: Vor allem für die Detroit Pistons und die Milwaukee Bucks, danach auch noch für Phoenix, Boston und Toronto, bevor er jetzt nach Europa und nach München wechselt. Monroe ist die neue Attraktion der Liga.

FEDERICO ANFITTI/EPA-EFE/REX Der neue Bayernstar Greg Monroe

Aufsteiger Hamburg Towers geht mit Nationalspieler Heiko Schaffartzik als neuem Führungsspieler in die Saison. Mit Killian Hayes hat Ulm ein 18-jähriges Supertalent in seinen Reihen, die Deutsche Presseagentur nennt ihn den "vielleicht spannendsten Spieler der Liga".

Wieso gibt es nur 17 Teams?

Die Liga geht diesmal mit einer ungeraden Zahl an Mannschaften in die Spielzeit. Aufsteiger Nürnberg Falcons hatte sich zwar sportlich für die Liga qualifiziert, die finanziell in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Ansprüche der Liga konnte das Team allerdings nicht erfüllen. Die Lizenz wurde den Nürnbergern nach wochenlangem Hin und Her verweigert. Es gibt keinen Nachrücker, die Liga spielt mit nur 17 Mannschaften, daher steigt am Ende der Saison auch nur ein Team ab.

Die kleineren Vereine befürchten seit längerem, die Liga wolle eine Verkleinerung durch die Hintertür erreichen. Die Bedingungen für eine Bundesliga-Lizenz wurden zuletzt deutlich erhöht, ein Mindestetat von drei Millionen Euro ist jetzt gefordert, das ist eine Million mehr als zuvor. Damit geraten kleinere Teams an eine Kapazitätsgrenze.

Wer überträgt im Fernsehen?

Da hat sich nicht viel geändert zur Vorsaison. Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport der Telekom überträgt sämtliche Partien. Im FreeTV ist Sport 1 wie zuletzt bereits der Anbieter und überträgt ausgewählte Spiele der Liga und später aus den Playoffs.

Was ist mit dem Europapokal?

Mit dem Europapokal und seiner Bedeutung ist es im Basketball so eine Sache. Es gibt vier Wettbewerbe, letztlich jedoch überstrahlt die Euroleague die anderen drei Wettbewerbe jedoch um Längen. Vor allem für Bayern München ist die Euroleague ein Prestige-Wettbewerb, da ist der Vergleich zur Champions League im Fußball durchaus statthaft. Bisher haben es die Bayern allerdings nie unter die Besten geschafft, in dieser Saison wird der nächste Anlauf unternommen. Alba Berlin hat sich nach längerer Abwesenheit dank einer Wildcard für die Euroleague qualifiziert.

Auch in den übrigen Wettbewerben ist die Bundesliga vertreten: Im Eurocup spielen die EWE Baskets Oldenburg und ratiopharm Ulm, in der Champions League Brose Bamberg und Rasta Vechta. Medi Bayreuth ist im Fiba Europe Cup dabei, die Telekom Baskets Bonn starten entweder dort oder doch in der Champions League.