»Die Niners Chemnitz sprechen sich klar gegen jegliche Art von Doping aus und werden in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des Nada-Verfahrens ihre Schritte in Bezug auf den Spieler Jason George prüfen«, hieß es in der Stellungnahme des Vereins, der auf die »Unschuldsvermutung« bis zum Abschluss des Nada-Verfahrens verwies.