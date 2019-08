Doping-Betrug von US-Basketballer D.J. Cooper Wenn die Freundin schwanger ist

Der US-Basketballer Donnell "D.J." Cooper ist wegen eines Doping-Vorfalls für zwei Jahre vom Basketball-Verband Fiba gesperrt worden. Das klingt nicht wirklich spektakulär, die Hintergründe dieser Sperre sind allerdings kurios.

Cooper soll bei einem Doping-Test betrogen und den Urin seiner Freundin abgegeben haben. Der Schwindel flog auf, denn die Urin-Probe wies auf Humanes Choriongonadotropin (hCG) hin, das während einer Schwangerschaft im menschlichen Körper gebildet wird. Damit soll für den Verband klar gewesen sein: Die Urin-Probe kann nicht vom 28-Jährigen stammen. Offenbar wussten weder Cooper noch seine Freundin, dass sie ein Kind erwarten. In seltenen Fällen kann hCG auch auf Tumore hinweisen und dann auch vom männlichen Körper gebildet werden, in diesem Fall wäre Cooper jedoch nicht gesperrt worden.

Was Cooper verbergen wollte, ist nicht bekannt

Der Vorfall soll sich vor einem Jahr ereignet haben, die Sperre der Fiba machte der slowenische TV-Sender "RTV" nun öffentlich. Auch andere Medien berichten darüber. Die Fiba bestätigte dem SPIEGEL die Doping-Sperre (sie gilt bis zum 20. Juni 2020), wollte den Fall aber nicht weiter kommentieren.

Der US-Basketballer stand zuletzt bei der AS Monaco unter Vertrag und hatte im vergangenen Jahr geplant, für die bosnische Nationalmannschaft aufzulaufen. Für diesen Verbandswechsel war unter anderem ein Doping-Test notwendig. Was Cooper mit der falschen Urin-Probe verbergen wollte, ist nicht bekannt.

Der gebürtige Chicagoer spielte von 2009 bis 2013 an der Ohio University und galt als großes Talent. Bei den NBA-Drafts 2013 war Cooper zwar gemeldet, aber kein Team wählte ihn aus. Anschließend wechselte der Point Guard nach Europa. Neben Monaco hat Cooper auch für Teams in Griechenland, Russland und Frankreich gespielt. Im Jahr 2017 war er der MVP in der französische ProA.