Schröder, der seit 2013 in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA spielt, war 2020 nach Los Angeles gewechselt, lehnte am Ende der Saison 2021 jedoch ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei den Lakers über vier Jahre und 84 Millionen Dollar ab. In der vergangenen Saison spielte der 29-Jährige zunächst bei den Boston Celtics, dann bei den Houston Rockets.

»Es ist eine Ehre, für die Lakers zu spielen«

»Ich werde alles geben, was ich habe, jeden einzelnen Tag. Es ist eine Ehre, für die Lakers zu spielen«, schrieb Schröder. »Ich kann es nicht erwarten, anzufangen.« Lakers-Vizepräsident Rob Pelinka sagte: »Wir freuen uns sehr, Dennis Schröder wieder bei den Lakers begrüßen zu dürfen.«