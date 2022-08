In Köln werden in der Vorrunde alle Spiele der Gruppe B mit Deutschland, Frankreich, Slowenien, Litauen, Ungarn und Bosnien und Herzegowina stattfinden. Die anderen Gastgeberstädte sind Tiflis (Gruppe A), Mailand (Gruppe C) und Prag (Gruppe D). Die K.o.-Phase wird in Berlin ausgetragen. Das Turnier beginnt am 1. September und endet am 18. September, übertragen wird es von MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom.