Ergebnis: Deutschland besiegte Serbien in einem ebenso hochklassigen wie spannenden WM-Finale in Manila 83:77 (47:47). Damit ist Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte Weltmeister. Tatsächlich: Deutschland, bei der WM vor vier Jahren noch in der Vorrunde hängengeblieben, ist Weltmeister. Deutschlands Topscorer war Dennis Schröder mit 28 Punkten, Franz Wagner kam auf 19. Für Serbien traf Avramović (21) am besten, Bogdan Bogdanović machte 17 Punkte. Lesen Sie hier die Meldung zum Spiel. Hier geht’s zum Minutenprotokoll.