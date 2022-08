Auf ihrer selbst ausgerufenen Medaillen-Mission nahmen die verletzungsgeplagten Deutschen durch den für die Atmosphäre vor dem Turnier so wichtigen Sieg in der WM-Qualifikation Schwung für den EM-Auftakt am Donnerstag (20.30 Uhr/ Stream: MagentaSport) in Köln gegen Frankreich auf.

Um Dončić, der in der NBA bei den Dallas Mavericks spielt, zu stoppen, bot Herbert neben Schröder den eingebürgerten Nick Weiler-Babb in der Starting Five auf. »Wir wollen sehen, wo wir jetzt gerade stehen«, hatte Schröder im Vorfeld gesagt – dafür sei Dončićs Team der ideale Gegner. Nicht nur, weil die Slowenen auch in der EM-Gruppe am 6. September warten. Die Partie sei ohnehin, so Guard Maodo Lô, »wichtig, um sich an das Niveau der Europameisterschaft heranzutasten«.